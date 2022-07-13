ЗСУ знищили дві російські реактивні системи «Ураган»
А в окупованій Горлівці знищили склад із боєприпасами
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Ворожі РСЗВ «Ураган» знищили бійці 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили російські реактивні системи залпового вогню «Ураган». Про це у середу, 13 липня, повідомили на сторінці бригади у Facebook. А також опублікували відео знищення.
«Пару «Ураганів» ворога мінус. Саме такими реактивними системами залпового вогню «Ураган» орки обстрілюють Миколаїв та область. Відтепер обстрілів буде менше», – повідомили в бригаді.
Також повідомляється, що в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала серія вибухів в районі складів із боєприпасами. Наразі офіційної інформації Генштабу ЗСУ або Міноборони немає.
Прінт-скрін відео з Горлівки
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