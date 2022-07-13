Ворожі РСЗВ «Ураган» знищили бійці 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили російські реактивні системи залпового вогню «Ураган». Про це у середу, 13 липня, повідомили на сторінці бригади у Facebook. А також опублікували відео знищення.

«Пару «Ураганів» ворога мінус. Саме такими реактивними системами залпового вогню «Ураган» орки обстрілюють Миколаїв та область. Відтепер обстрілів буде менше», – повідомили в бригаді.

Відео 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу

Також повідомляється, що в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала серія вибухів в районі складів із боєприпасами. Наразі офіційної інформації Генштабу ЗСУ або Міноборони немає.

Прінт-скрін відео з Горлівки