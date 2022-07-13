Окупанти заявили, що по їхній військовій частині випустили дев’ять ракет

Поблизу окупованого росіянами Луганська в ніч проти 13 липня пролунало кілька потужних вибухів. Представники самопроголошеної «ЛНР» заявили, що Збройні сили України завдали удару по військовій частині протиповітряної оборони окупаційних військ.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на керівника «народної міліції ЛНР» Андрія Марочка написали, що українські збройні формування завдали масованого удару по військовій частині ППО, яка забезпечує безпеку Луганська. Згодом у невизнаній «ЛНР» заявили, що українські військові випустили по Луганську дев'ять ракет із реактивних систем залпового вогню американського виробництва HIMARS.

Українські військові цю інформацію поки що не коментували.

У соцмережах опублікували відео вибухів.

Зазначимо, що останнім часом Україна завдає високоточних ударів по складах зброї і військових частинах росіян, які розташовані в глибокому тилу на окупованих територіях. Це стало можливим завдяки отриманню американських РСЗВ HIMARS, дальність яких становить до 80 км.