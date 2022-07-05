Мелітопольський аеродром, де базувалися окупанти, після удару ЗСУ горить третій день

Внаслідок удару Збройних сил України по російській військовій базі в окупованому Мелітополі було знищено понад 200 окупантів, ще більше ніж 300 дістали поранення, повідомив законно обраний мер Мелітополя Іван Федоров.

«ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і пальним. Знищено більше 200 російських військових, більше 300 – поранено. Колаборанти бояться виходити на роботу», – зазначив Він у вівторок, 5 липня, в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНН.

У неділю, 3 липня, Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.

За інформацією «РІА Мелітополь», українські воїни завдали удару в ніч на 3 липня по мелітопольському аеродрому, де загарбники розмістили командний пункт і військову базу. Після удару росіяни перемістилися в місто і почали оглядати кожен автомобіль.

Імовірно, такий точний удар українські воїни завдали з реактивних систем залпового вогню HIMARS, які Україна отримала від США.

Станом на ранок 5 липня пожежа на аеродромі в Мелітополі тривала.