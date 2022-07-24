Окупанти дивилися кіно в той момент, коли на танк скинули боєприпас

Військові контррозвідки СБУ знищили російський танк Т-72 за допомогою ударного дрона. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Опублікували відео удару та перехоплення розмови одного з окупантів з матірʼю.

Він розповів про ураження техніки та втрати живої сили. За його словами загинуло 15 російських військових.

відео СБУ

«Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О 2.00 15 «двохсотих». Тому, що вони на танку дивилися все кіно. Коротше, в вежу скинули, бл..., дроном! Дроном, мамо, дроном, це п#здець! Просто підлетіли, скинули боєприпас – і його розірвало... Ми п#зди дістаємо», – сказав він.

Додамо, що станом на ранок неділі, 24 липня, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти у війні проти України втратили вже понад 1700 танків, а також близько 39520 особового складу.