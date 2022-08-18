Наслідки обстрілу російськими воєнними злочинцями Харкова 18 серпня

Росіяни вранці в четвер, 18 серпня, завдали ракетний удар по гуртожитку в Слобідському районі Харкова, внаслідок чого двоє людей загинули і 18 отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них – діти», – написав він у Telegram.

«Суспільне» з посиланням на прес-службу Харківської ОВА повідомило, що внаслідок цього обстрілу загинули двоє людей. У дописі Синєгубова йдеться про одну загиблу людину.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили ракетою по гуртожитку, де жили люди з порушеннями слуху, у Салтівському районі Харкова. Будівлю зруйновано вщент, семеро людей загинули.