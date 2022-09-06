У Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому «коменданту міста» Артему Бардіну

У вівторок, 6 вересня, в центрі окупованого Бердянська Запорізької області підірвали автомобіль так званого «коменданта міста». Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними пропагандистів, у Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому «коменданту міста» Артему Бардіну. Повідомляється, що після цього була стрілянина.

Бардіна у важкому стані госпіталізували. За попередніми даними, йому ампутували обидві ноги. Від вибуху пошкоджені також три цивільні автомобілі – людей у них не було.