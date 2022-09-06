У центрі окупованого Бердянська підірвали машину колаборанта
«Коменданта» Бердянська Артема Бардіна госпіталізували у важкому стані
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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У Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому «коменданту міста» Артему Бардіну
У вівторок, 6 вересня, в центрі окупованого Бердянська Запорізької області підірвали автомобіль так званого «коменданта міста». Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними пропагандистів, у Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому «коменданту міста» Артему Бардіну. Повідомляється, що після цього була стрілянина.
Бардіна у важкому стані госпіталізували. За попередніми даними, йому ампутували обидві ноги. Від вибуху пошкоджені також три цивільні автомобілі – людей у них не було.
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