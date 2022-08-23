Ігор Телегін є фейковим «афганцем», який просив херсонських «афганців» підтримати російських окупантів

На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали колаборанта, який займав посаду «заступника» так званого «глави департаменту внутрішньої політики» Ігоря Телегіна.

Інформацію, яку напередодні поширювати Telegram-канали про підрив, підтвердили самі окупанти в коментарі пропагандистському агентству ТАСС.

«Замах скоєно на заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області Ігоря Телегіна, спрацював саморобний вибуховий пристрій, чиновник живий», – заявив так званий «заступник глави області» Кирило Стремоусов.

Водночас як пише УНІАН, з посиланням на Telegram-канал, який веде офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, Телегіна нібито ліквідовано. За даними каналу, підрив авто здійснили партизани.

Херсонські видання називають Телегіна приятелем гауляйтера Володимира Сальда та фейковим «афганцем».

Як пише херсонське видання «Мост», Ігор Телегін – колаборант, якого Росія поставила на посаду «заступника з внутрішньої політики Херсонської військово-цивільної адміністрації». Видання заявляє, що Телегін – фейковий ветеран війни в Афганістані, який просив херсонських «афганців» підтримати російських окупантів.

За даними «Моста», Телегін носив орден «Червоної зірки» та орден «За мужність», які йому ніколи не присвоювали. У своїх соцмережах чиновник довгий час транслював російську пропаганду та робив українофобські заяви.

Видання вказує, що раніше Телегін займався бізнесом, пов'язаним із пасажирськими перевезеннями, а потім почав знімати кіно. Він був багаторічним учасником фестивалів в окупованому Севастополі, а у 2020 році очолював Харківську обласну організацію політичної партії «Блок Володимира Сальдо».

Нагадаємо, що голову так званої військово-цивільної адміністрації на окупованій території Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували. Його підключили до апарату ШВЛ і ввели в стан медикаментозної коми після чого вивезли до Москви.