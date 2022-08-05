Володимир Сальдо опинився в лікарні, його стан оцінюють як надзвичайно тяжкий

Голову так званої військово-цивільної адміністрації на окупованій території Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували. Його підключили до апарату ШВЛ і ввели в стан медикаментозної коми, повідомляють російське пропагандистське агентство РБК, а також Тelegram-канали Mash та Baza з посиланням на джерела.

Лікарі підозрюють, що державного зрадника та російського колаборанта могли отруїти.

Як повідомляється, Сальдо доставили санавіацією до сімферопольської клініки імені Семашка у відділення нейрохірургії, куди зазвичай потрапляють люди з інсультом. Незадовго до госпіталізації чиновник скаржився, що тяжко переносить ускладнення після коронавірусу.

Лікарі підозрюють, що його могли отруїти, пише Baza. Нині його стан оцінюється як украй тяжкий. Аналізи Сальдо направили в токсикологію на дослідження, результати на наявність отрути в організмі будуть відомі за кілька днів. При цьому спочатку медики припускали інфаркт, бо чиновник мав схожі симптоми, але кардіограма це не підтвердила. Інсульт після КТ також не підтвердився.

Як пишуть у Telegram-каналах російські пропагандистські інформагентства «у зв'язку зі станом здоров'я» Сальдо транспортують до Москви до Науково-дослідного інституту імені Скліфосовського.

При цьому «заступник» Сальдо Кирило Стремоусов назвав ці повідомлення чутками. За його словами, хвороба Сальдо стала «результатом важкої перенапруги», адже він «працював без вихідних».

Зазначимо, що напередодні, 4 серпня, на Telegram-каналі Сальдо, вочевидь від його імені було опубліковано повідомлення про передачу повноважень «голови Херсонщини» росіянину Сєргєю Єлісєєву.

У повідомленні зазначалося, що на госпіталізації колаборанта нібито наполягали лікарі.

«Обговоривши з главою уряду, колегами, вирішив погодитися із пропозиціями лікарів. Виконувати обов'язки голови Херсонської області під час моєї відсутності буде голова уряду Херсонської області Сєргєй Єлісєєв», – йшлося в повідомленні від імені Володимира Сальдо.

Відомо, що Єлісєєв є громадянином Росії та колишнім працівником ФСБ.

Нагадаємо, що перші повідомлення про те, що Сальдо потрапив до лікарні зявилися ще 14 липня. Тоді висувалися припущення, що зрадник опинився у медустанову через планові заходи у зв'язку з онкологією, або ж був отруєний.