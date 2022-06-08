Колаборант Володимир Сальдо потрапив під санкції ЄС

Міністерство фінансів Чехії зацікавилося часткою в одній із чеських компаній херсонського колаборанта Володимира Сальдо, якого російські загарбники призначили «головою Херсонської військово-цивільної адміністрації», пише «Українська правда» з посиланням на Deník N.

У першій половині 2015 року Сальдо став співвласником чеської компанії Agriatis, яка базується в Невекловиці, неподалік великого промислового центру Млада Болеслав, і виробляє, наприклад, барабани для медитації. Основним її власником є українець Володимир Єрьохінський, який тривалий час проживає в Чехії. Як заявив виданню підприємець, зараз він не має із Сальдо нічого спільного, хоча у торговому реєстрі колаборанту все ще належить 15% фірми.

Завданням Сальдо, який у період з 2002 до 2012 року був мером Херсона, є підготовка «референдуму» про приєднання Херсонської області до Росії. Минулої п'ятниці Сальдо потрапив до санкційного списку Євросоюзу через співпрацю з Росією, а через частку у вітчизняній компанії його помітило і міністерство фінансів Чехії.

«Ми над цим працюємо», – сказали у чеському Мінфіні.