Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, якого росіяни під час окупації призначили «директором» створеного ними «Куп’янського лісового господарства». В обмін на це він надавав окупантам деревину й допомагав у будівництві фортифікацій проти Збройних сил України, повідомив у п’ятницю, 7 жовтня, Офіс генпрокурора.

За інформацією слідства, у квітні в захопленому росіянами Куп’янську чоловік перейшов на бік ворога. На той момент він працював завідувачем одного із секторів ДП «Куп’янське лісове господарство». Окупанти спочатку призначили його на посаду «головного інженера» у створеному ними органі з такою ж назвою, а в червні підвищили до «виконувача обов’язків директора».

На цій посаді він займався підбором кадрів, організовував незаконну заготівлю та надання лісоматеріалів окупантам для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд, що використовувалися проти ЗСУ.

Псевдослужбовця затримали 6 жовтня у Харкові. Прокурору вимагають обрати запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру у держзраді.