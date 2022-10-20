Колаборант допомагав росіянам шукати українських військових і правоохоронців

Державне бюро розслідувань заявило про затримання у Балаклії на Харківщині колишнього поліцейського, який перейшов у «народну поліцію» російських окупантів, а після деокупації міста ховався в лісах і хотів утекти на окуповану територію Донеччини.

Як повідомила в четвер, 20 жовтня, прес-служба ДБР, колаборант разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували проукраїнських мешканців, а також усіх, хто мав хоч якийсь стосунок до Збройних сил чи правоохоронних органів. Також за вказівкою своїх кураторів чоловік охороняв різні об’єкти у місті.

Після того, як українські військові звільнили Балаклію від російських загарбників, зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали росіяни. Певний час він переховувався в лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої частини Донецької області, стверджують у ДБР.

Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали. Наразі слідчі готуються повідомити колаборанту про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі.