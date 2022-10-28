Мешканка Миколаєва передавала спецслужбам Росії розвіддані про ЗСУ

У Миколаєві СБУ затримала російську агентку, яка стежила за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку. Зловмисниця фотографувала місця базування та переміщення сил оборони та надсилала російським спецслужбам.

Як повідомили в СБУ, агентка РФ у Миколаєві збирала розвіддані про місця базування і переміщення ЗСУ у прифронтових районах півдня України. Зокрема, вона передавала інформацію щодо переміщення військової техніки, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.

Також вона передавала росіянам локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки ракетних ударів по українських об’єктах.

СБУ затримала агентку під час спроби передати росіянам розвідувальну інформацію. Агенткою виявилась мешканка Миколаєва, яку на початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. Для комунікації з російським «куратором» вона використовувала анонімні месенджери, а закриті дані передавала у вигляді фото із описом.

Правоохоронці повідомили агентці про підозру у державній зраді, на час досудового розслідування зловмисниця перебуватиме в СІЗО.