У волинських населених пунктах у межах 30-кілометрової зони від Рівненської атомної електростанції встановлять електросирени. Окрім цього, їх також встановлять у населених пунктах на кордоні з Білоруссю.

Про встановлення нових систем оповіщення повідомив начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Олександр Блащук на нараді у вівторок, 27 серпня. Загалом впродовж тижня Волинь отримає 20 автоматичних електросирен.

«Насамперед їх встановлять у громадах, що знаходяться в 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС. Також у населених пунктах, що межують з Білоруссю та біля митних переходів», – зазначив посадовець.

Додамо, що з початку повномасштабної війни на Волині працювали 69 сирен. Наразі відремонтували та ввели в роботу ще 10. Тож сумарно, після отримання та встановлення додаткових 20 електросирен, загальна їхня кількість св межах області тановитиме 99.