В Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги. Йдеться про сигнал хімічної та радіаційної небезпеки, а також про сигнал, який сповіщатиме про евакуацію з міста.

В Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомили, що нові сигнали тривоги, які повідомлятимуть про різні види небезпеки, запроваджують деякі територіальні громади.

«Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки», – зазначено у повідомленні центру.

Вони звучатимуть наступним чином:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – дзвін у набат.

Сигнал евакуації з міста – гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Також українцям нагадали, що під час повітряної тривоги довгий безперервний сигнал сирени лунає щонайменше 30 секунд.

Нагадаємо, українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у День Незалежності.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у додатку «Повітряна тривога» з'явилися два нові типи тривог.