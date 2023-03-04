Усі роботи вже завершені: відновлений фасад, п’ятий поверх, дах та замінені всі вікна

Львів допоміг відновити багатоповерхівку в Гостомелі, яка постраждала від обстрілів росіян навесні минулого року. Як повідомила у суботу, 4 березня, прес-служба ЛМР, всі роботи вже завершені: відновлений фасад, п’ятий поверх, дах та замінені всі вікна.

«Коли влітку ми невеликою делегацією приїхали до Гостомеля, цей будинок із фотографій просто не мав п’ятого поверху, фасади були обгорілі та в дірах від куль. І це ще вважалося, що дім не сильно постраждав від ворожих обстрілів. Тоді Львів взяв на себе зобов’язання допомогти. Щиро сподіваюсь, що мешканцям цього будинку буде комфортно в своїх оселях, а всі разом ми дуже скоро відсвяткуємо очікувану Перемогу», – написав у Facebook заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, що відновлення 5-поверхівки в Гостормелі анонсував міський голова Львова Андрій Садовий у липні минулого року. Крім того, він закликав мерів інших українських міст допомагати українцям, що постраждали від війни.

Окрім цього, з початку війни ЛМКП «Львівводоканал» активно допомагав водоканалам міст, які постраждали від воєнних дій. Так, підприємство надало гуманітарну допомогу Харкову, Ірпеню, ініціювали спільно із німецькими колегами із міста Вуперталь створення фонду Water4Ukraine, який надає техніку і матеріали. Також фахівці Львівводоканалу допомагали під’єднати до води і каналізації будинки у Гостомелі.