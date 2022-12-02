На графіті була зображена жінка у протигазі й з вогнегасником у руках

Невідомі вирізали графіті всесвітньо відомого андеграундного художника Бенксі, яке він створив на фасаді одного з будинків у Гостомелі. Фото інциденту опублікував керівник будівельного проекту в Edem Resort Medical Kyiv Сергій Жук у Facebook.

За його словами, роботу Бенксі вирізали з фасаду зруйнованого російськими обстрілами будинку буквально на очах у перехожих. На графіті була зображена жінка у протигазі та з вогнегасником у руках.

У коментарі УП в поліції Київської області повідомили, що вже затримали вандалів. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Там зазначили, що охороняти такі культурні об’єкти мала б місцева влада.

«Затримані пояснили, що начебто хотіли продати витвір мистецтва, а гроші передати на потреби ЗСУ», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, у листопаді британський вуличний художник Бенксі створив в Україні сім муралів, які розмістив на зруйнованих війною об’єктах. Зокрема графіті з’явилися в Києві, Ірпені і Бородянці, Гостомелі.

Бенксі – псевдонім відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста й режисера, особа якого не встановлена. Його графіті почали з’являтися на будівлях з початку 90-х років, зараз вони оцінюються в мільйони доларів та значно збільшують вартість нерухомості, на якій розміщені.