На відео можнв побачити процес створення графіті

Знаменитий британський вуличний художник Бенксі 17 листопада у своєму Instagram розмістив відео, яке остаточно підтвердило авторство графіті на зруйнованих будинках Київщини. У ньому він показав процес створення спочатку трафаретів, а потім і самих стінописів.

Нагадаємо, Бенксі створив сім стінописів у Києві, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. 11 листопада художник опублікував у своєму Instagram фото стінопису із зображенням гімнастки на зруйнованому будинку у Бородянці Київської області. Це була перша робота, авторство якої визнав Бенксі від початку війни в Україні. Згодом він визнав авторство ще шести робіт. На Майдані Незалежності у Києві він розмістив зображенням двох дітей, які гойдаються на протитанковому «їжаку».

Серед інших — дитинадитина, яка перемагає чоловіка у кімоно для східних єдиноборств (Бородянка), ще одна гімнастка (Ірпінь), жінка в халаті з вогнегасником та у протигазі (Гостомель), чоловіка з бородою, який приймає ванну (Горенка), а також броньованої вантажівки з ядерною боєголовкою у формі пеніса на будинку в центрі Києва.





Нагадаємо, на благодійному аукціоні, що відбувся у Лондоні, за 81 тис. фунтів стерлінгів (понад 3 млн грн) продали унікальний антивоєнний твір Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Ці гроші передадуть на підтримку київського «Охматдиту», де не зважаючи на воєнні дії продовжують рятувати життя дітей.



Бенксі — псевдонім англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок.

Вважається, що Бенксі народився в 1974 році в англійському Бристолі. Наприкінці 90-х років він почав займатися графіті і досить довгий час діяв як звичайний райтер, але з часом його малюнки ставали все масштабнішими.