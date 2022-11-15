Графіті з'явились у Києві, Бородянці, Гостомелі та інших містах, що постраждали від російського вторгнення

Британський анонімний художник Бенксі підтвердив, що зробив сім графіті у Києві, Ірпені та Бородянці. Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

11 листопада художник опублікував в своєму Instagram фото стінопису із зображенням гімнастки на зруйнованому будинку у Бородянці Київської області. Це була перша робота, авторство якої визнав Бенксі від початку війни в Україні.

Незабаром на Київщині виявили ще кілька схожих за манерою виконання графіті. Серед них дитина, яка перемагає чоловіка у кімоно для східних єдиноборств (Бородянка), ще одна гімнастка (Ірпінь), а також діти, які гойдаються на протитанковому їжаку (Майдан Незалежності у Києві).

Як повідомило The Art Newspaper, Бенксі підтвердив авторство щетрьох графіті: жінка в халаті з вогнегасником та у протигазі (Гостомель), чоловіка з бородою, який приймає ванну (Горенка), а також броньованої вантажівки з ядерною боєголовкою у формі пеніса на будинку в центрі Києва.

Бенксі — псевдонім англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок.

Вважається, що Бенксі народився в 1974 році в англійському Бристолі. Наприкінці 90-х років він почав займатися графіті і досить довгий час діяв як звичайний райтер, але з часом його малюнки ставали все масштабнішими.

19 липня 2002 року в Лос-Анджелесі в галереї «33 1/3» відбулася перша персональна виставка Бенксі. У 2003 році виставка під назвою «Turf War» була організована на складі. Бенксі малював на тваринах, що викликало численні протести. У 2010 році Бенксі взяв участь у Берлінському міжнародному кінофестивалі з фільмом «Вихід через сувенірну крамницю». Він не з'явився на червоній доріжці (принаймні офіційно), лише записав відеозвернення.

Нові роботи — перші публічні мурали Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його робота пов’язана з Україною. У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт, CND Soldiers, була продана на аукціоні, зібравши 106,5 тис. доларів для дитячої лікарні в Києві.

Оригінальний мурал вперше з'явився біля будівлі парламенту в Лондоні в 2003 році під час протестів проти війни в Іраку.

Фото The Art Newspaper