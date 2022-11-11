Робота Бенксі з'явилася на одній зі зруйнованих багатоповерхівок у Бородянці

Всесвітньо відомий андеграундний художник Бенксі створив графіті в селищі Бородянка на Київщині. Фотографії роботи художник опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Художник намалював графіті на стіні одного з майже повністю зруйнованих російськими військами багатоповерхових житлових будинків. На графіті зображена гімнастка, що виконує одну з вправ на уламках будівлі, що впираються і непошкоджену стіну.

Нове графіті у Бородянці місцеві мешканці помітили ще кілька днів тому. Пізно ввечері в п’ятницю, 11 листопада, Бенксі опублікував фото роботи у Instagram та підтвердив ним своє авторство, зазначивши, що на фото українська Бородянка, яка кілька місяців перебувала під російською окупацією.

Бенксі – псевдонім відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста й режисера, особа якого не встановлена. Його графіті почали з’являтися на будівлях з початку 90-х років, зараз вони оцінюються в мільйони доларів та значно збільшують вартість нерухомості, на якій розміщені.