Унаслідок удару зруйнований 3, 4 та 5 поверхи підʼїзду

У Запоріжжі рятувальники з-під завалів зруйнованого російською ракетою житлового будинку дістали ще трьох загиблих мешканців, тож кількість жертв зросла до 10. Серед загиблих – одна дитина. Про це 4 березня повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Зазначається, що рятувальники продовжують розбирати завали будинку, станом на 4 березня дістали тіла ще трьох загиблих.

«Станом на 7:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що з-під завалів вдалось врятувати 11 людей, двох котів та собаку. Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, вночі 3 березня російська ракета С-300 влучила в житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок влучання один під’їзд 5-поверхівки повністю зруйнований.