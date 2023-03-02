Пошуково-рятувальні групи працюють біля будинку, в який уночі 2 березня влучила російська ракета

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відповість за ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі, який вона завдала вночі в четвер, 2 березня. За словами президента, відповідь буде як військовою, так і юридичною.

«На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова», – наголосив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також подякував рятувальникам, які ще починаючи з ночі продовжують розбирати завали будинку, під’їзд якого зруйнувала російська ракета.

Нагадаємо, в четвер, 2 березня близько 01:30 російські військові здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Станом на вечір 2 березня внаслідок цього воєнного злочину загинули четверо людей, десятеро вважаються зниклими безвісти, одинадцятьох, серед яких – вагітна жінка, врятували.

Ракетним ударом в п’ятиповерхівці зруйновані понад 10 квартир з другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки.

З сусідніх під'їздів евакуювали 20 людей, зазначає «Суспільне».