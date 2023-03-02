Від удару повністю зруйнований один підʼїзд 5-поверхового житлового будинку

У ніч на четвер, 2 березня, російські війська завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей..

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, російська ракета влучила у 5-поверховий будинок. Від удару двоє людей загинуло, 11 рятувальники дістали з-під завалів.

Сам будинок практично повністю зруйнований, а під завалами ще можуть перебувати люди, тож пошуково-рятувальні роботи тривають.

«У ніч на 2 березня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду», – повідомили рятувальники.

Також співробітники ДСНС евакуювали 20 мешканців сусіднього будинку.

На місці трагедії ДСНС розгорнула пункти допомоги, а комунальні автобуси евакуюють потерпілих. Їх надають психологічну допомогу.