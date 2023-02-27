21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук загинули від удару дроном-камікадзе під час гасіння пожежі

Під час нічної атаки дронів-камікадзе у Хмельницькому загинули двоє працівників рятувальної служби. Після першого влучання вони приїхали на об’єкт гасити пожежу. В той час у об’єкт влучив ще один дрон.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок удару загинули 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук. Владислав Дворак загинув на місці, а Сергій Саврук помер згодом у лікарні.

«Разом із колегами з ДСНС вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно, по наших героях, без зброї», – повідомив Ігор Клименко.

Ще троє рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували.

Нагадаємо, уночі 27 лютого росіяни атакували Хмельницький іранськими дронами-камікадзе. У місті пролунали щонайменше три вибухи, міська влада підтвердила влучання в один об’єкт, унаслідок чого виникла пожежа. Наразі не відомо, в який саме об’єкт влучив ворог.

За інформацією Генштабу ЗСУ, вночі 27 лютого російські військові запустили на територію України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські сили ППО. Дев’ять дронів збили над Києвом.