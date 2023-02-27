Вночі в понеділок, 27 лютого, російські загарбники завдали удару по Хмельницькому, є влучання. Атаку було завдано дронами-камікадзе.

Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, у місті пролунали три вибухи: про перший він повідомив о 02:17, про другий – о 02:34, а про третій о 03:14.

«Суспільне» повідомило про щонайменше одне влучання, на місці якого зайнялася пожежа.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про влучання й повідомив, що внаслідок атаки росіян одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

«Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. На разі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж», – йдеться в його повідомленні, опублікованому в понеділок зранку.

За його словами, загинув рятувальник ДСНС.

Наразі відсутня інформація, де саме влучили росіяни.

Через атаку у Хмельницькому буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту. Зокрема, за словами директора комунального підприємства «Електротранс» Сергія Бобуха, буде змінено рух автобуса №3 «Мікрорайон Озерна – обласна лікарня».

За інформацією Генштабу ЗСУ, вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники. Дев’ять дронів збили над Києвом.

Як повідомляв ZAXID.NET, Востаннє росіяни атакували Хмельницький ракетами 18 лютого. Тоді одна ракета влучила у військовий об’єкт, інша – біля зупинки громадського транспорту.