Вибиті вікна в багатоповерхівці у Хмельницькому після ракетного удару російських воєнних злочинців 18 лютого

Російські загарбники вдруге за тиждень завдали ракетного удару по Україні. Два вибухи пролунали у Хмельницькому. Загалом окупанти випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр».

Одним з перших про запуск шести «Калібрів» із Феодосії повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. З його слів, ракети були спрямовані на захід України.

Також про пуски ракет з Чорного моря повідомляв і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згодом голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два вибухи у Хмельницькому: о 09:03 і о 09:04. Пізніше Кім повідомив, що в Україні є збиті ракети, але не уточнив подробиць.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок ракетного удару двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

«Є три пошкоджених навчальних заклади, є близько 10 пошкоджених багатоповерхових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено. Пошкоджена частина техніки. Пошкоджено один приватний транспортний засіб. І маємо двох поранених цивільних осіб. Поранення не значні, життю людей нічого не загрожує», – сказав він в ефірі телемарафону.

За словами голови Хмельницької ОВА, одна ракета влучила у військовий об’єкт, інша – поблизу зупинки громадського транспорту.

Наразі на місці ракетного удару росіян по Хмельницькому працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

Через ракетний обстріл Хмельницького 18 лютого було частково змінено рух громадського транспорту.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони на Дніпропетровщині. Утім наразі подробиць немає.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що «Калібрів» було не шість, а чотири. Два з них збила протиповітряна оборона, однак наразі невідомо, в яких саме областях.

Перед цим російські воєнні злочинці масовано вдарили по Україні в ніч на 16 лютого, випустивши понад 30 ракет. Половину з них вдалося збити.