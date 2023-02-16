Сили ППО збили половину ракет під час останньої російської атаки
Ракети Х-22 досягли своїх цілей, оскільки ЗСУ поки не мають засобів для знищення цього типу ракет
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Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Половину з випущених ракет вдалося збити, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Застосовано 12 крилаті ракети Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили вночі у четвер 16 лютого в усіх областях України. Зранку Офіс президента повідомив про влучання на півночі, заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
Андрій Єрмак уточнив, що росіяни дещо змінили тактику. За його словами, окупанти проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.