Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Половину з випущених ракет вдалося збити, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Застосовано 12 крилаті ракети Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили вночі у четвер 16 лютого в усіх областях України. Зранку Офіс президента повідомив про влучання на півночі, заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Андрій Єрмак уточнив, що росіяни дещо змінили тактику. За його словами, окупанти проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.