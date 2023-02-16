Після нічної ракетної атаки Росії є влучання на Півночі, Заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях», – розповів глава ОП.

У Дніпропетровській області окупанти влучили по приватному сектору та об’єкту промисловості у Павлограді. В місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок. Внаслідок ворожої атаки загинула літня жінка, ще семеро осіб – 5 чоловіків та 2 жінки – постраждали.

Єрмак додав, що росіяни дещо змінили тактику. За його словами, окупанти проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.

«Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», – зазначив Єрмак.

Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях. В частині регіонів повідомлялося про роботу ППО. В Командуванні Повітряних Сил ЗСУ згодом уточнили, що противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.