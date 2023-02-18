Хмельницька ОВА повідомила, куди влучили дві російські ракети
Одна з ракет влучила у військовий об’єкт
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Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок ракетної атаки на Хмельницький є два влучання. За його словами, одна з ракет влучила у військовий об’єкт.
«Сьогодні вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту», – йдеться в його повідомленні.
Гамалій уточнив, що вибухова хвиля пошкодила цивільні будинки, три навчальні заклади. Внаслідок вибуху вибито сотні вікон і пошкоджено 11 автомобілів.
«2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, перебував у маршрутці», – уточнив Гамалій.
За його словами, пораненим надано медичну допомогу. Їхній стан стабільний.
Нагадаємо, вранці в суботу, 18 лютого, росіяни випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр», дві з них збила протиповітряна оборона, однак наразі немає інформації, в яких областях було збито ракети.