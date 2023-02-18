Пошкоджений мікроавтобус унаслідок ракетного удару росіян по Хмельницьькому, 18 лютого 2023

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок ракетної атаки на Хмельницький є два влучання. За його словами, одна з ракет влучила у військовий об’єкт.

«Сьогодні вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту», – йдеться в його повідомленні.

Гамалій уточнив, що вибухова хвиля пошкодила цивільні будинки, три навчальні заклади. Внаслідок вибуху вибито сотні вікон і пошкоджено 11 автомобілів.

«2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, перебував у маршрутці», – уточнив Гамалій.

За його словами, пораненим надано медичну допомогу. Їхній стан стабільний.

Нагадаємо, вранці в суботу, 18 лютого, росіяни випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр», дві з них збила протиповітряна оборона, однак наразі немає інформації, в яких областях було збито ракети.