Андрій Садовий анонсував відбудову однієї пошкодженої багатоповерхівки у Гостомелі та іншу допомогу постраждалим у війні мешканцям Київщини

Львів допомагатиме відбудовувати міста на Київщині, які зазнали руйнувань від російської агресії. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, закликавши мерів інших українських міст допомагати українцям, що постраждали від війни.

За словами Садового, який зараз перебуває на Київщині, протягом двох тижнів команда львівського водоканалу облаштовуватиме всі комунікації та благоустрій для тимчасового містечка в Гостомелі. Тут житимуть місцеві жителі, чиї будинки зруйнували російські ракети. Також Садовий повідомив, що до осені Львів відбудує одну із пошкоджених багатоповерхівок.

«Окремо зустрілись з військовослужбовцями, які тут служать. Вони були на першій лінії вогню із самого 24 лютого, але змогли вистояти проти атаки ворога. Це героїчна історія, про яку колись обов'язково розповімо окремо. Допоможемо їм відбудувати і облаштувати військовий медичний пункт»

Він закликав мерів українських міст допомагати українцям, які постраждали від війни.