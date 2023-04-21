Японський волонтер Фумінорі Цучіко місяцями ховався від обстрілів у харківському метро, а потім відкрив у місті безкоштовне кафе

У Харкові 75-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко відкрив безкоштовне кафе, де готують гарячі обіди та печуть пиріжки, повідомив у п’ятницю, 21 квітня, «Укрінформ».

Кафе розташоване на Салтівці – одному з найбільш постраждалих від російських обстрілів районі міста – неподалік станції метро «Героїв праці», де кілька місяців люди змушені були переховуватися від обстрілів. Фумінорі орендував приміщення на ринку, знайшов кухарів. Безкоштовне кафе підтримують фінансово благодійники і небайдужі співвітчизники японця. «Принаймні раз на день я можу забезпечити людей їжею», – сказав волонтер.

У меню – супи, борщ, каші, макарони, м’ясо, а ще випічка, пиріжки, булочки, пампушки з часником, чай. Приходять у FuMi Caffe знайомі Фумінорі, працівники сусідніх торгових павільйонів і їхні покупці, містяни, що чекають на транспорт і випадкові перехожі. Найбільше японець радіє маленьким відвідувачам, для яких є іграшки та цукерки.

Фумінорі має намір залишатися в Україні та допомагати людям до перемоги, а свій будинок у Японії він продав.

Фумінорі Цучіко в минулому працював викладачем японської історії. Вперше приїхав в Україну в січні 2022 року як турист. Іноземець відвідував місця, пов’язані з Другою світовою війною, їздив у Польщу, аби побачити нацистські концтабори. До Києва приїхав, щоб побачити Бабин Яр.

24 лютого 2022 року Фумінорі був у Варшаві, і на вокзалі він побачив тисячі біженців з України. Вражений японець вирішив теж підтримати українців. Він повернувся до Києва, а у травні поїхав до Харкова, де побачив, що люди досі переховуються від обстрілів у підземці метро. Певний час жив на станції метро, витрачаючи на продукти та потрібні речі для харків’ян власну пенсію. Згодом організував збір у соціальних мережах.