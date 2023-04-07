Один з винахідників накидки – Сергій Смалюк

Винахідники з Рівненщини розробили тепловідбивне пончо для військових. Накидка не лише маскує людину від тепловізора, а й захищає від води та вітру. Винахідники вже запатентували виріб і наразі шукають благодійників, які зможуть оплатити пошиття партії одягу для військовослужбовців.

Як розповів один з розробників Сергій Смалюк «Суспільному», до початку повномасштабного вторгнення він разом з проект-партнером займалися пошиттям трикотажного одягу. Втім, через війну вирішили змінити профіль.

«Перші зразки, які ми розробляли, – це були зимові маскувальні костюми, для них використовувалися дорога, іноземна тканина. Воно дієве, але ціна на таке спорядження була зависока. Тому подальшою цілю було, щоб суть спорядження була така ж, екранування від тепловізора, але щоб ціна не була такою кусючою», – пояснив Сергій Смалюк.

Готовий виріб протестували в місті зі скупченням людей. Тест показав позитивний результат, але щоб його закріпити, винахідники також звернулися до своїх друзів у іншу область. Наразі пончо випробували як пасивним інфрачервоним приладом, так і активним – з підсвіткою. У обох випадках пончо виконувало свою функцію з маскування від тепловізора.

Зі слів Сергія Смалюка, така накидка захищає також від води та вітру. Вага становить 1,5 кг кілограма, а собівартість – до 7,5 тис. грн. Наразі вони отримали замовлення від військових, які воюють на передовій. Втім, самі профінансувати таку кількість виробів не можуть, тож шукають благодійників.

«Нам дали запит на сотні одиниць такого спорядження. Самотужки — це дуже велика сума виходить. Нашою головною цілю є не продати хлопцям напряму цей виріб, а підключити фонди, благодійні організації і небайдужих людей, які б хотіли швидкої перемоги нашої й убезпечення життя хлопців на передовій», – зазначив Сергій Смалюк.