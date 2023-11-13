Коломийська міська рада оголосила тендер на закупівлю 500 FPV-дронів. На зброю для військових планують витратити 10 мільйонів гривень з міського бюджету. Постачальника оберуть 20 листопада.

Тендер про закупівлю FPV-дронів в кількості 500 штук оголосили 8 листопада на платформі публічних закупівель Prozorro. Сам аукціон відбудеться 20 листопада, тоді й оберуть найкращого постачальника з вигідною ціною.

Початкова ціна для придбання 500 FPV-дронів – 10 мільйонів гривень. У технічному завданні вказано, що максимальне корисне навантаження на один дрон має бути не менше 3 кг, а радіус дії – не менше 10 кілометрів. Також дрон без навантаження повинен літати зі швидкістю 170 км/год, а якщо на пристрої є бойовий вантаж, то він повинен летіти зі швидкістю не менше ніж 60-70 км/год.

Аукціон, на якому виберуть постачальника, відбудеться 20 листопада. А поставити всі дрони мають до 15 грудня 2023.