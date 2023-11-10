За сюжетом серіалу «Встигнути до 30», Люба – стереотипна мешканка села, що розмовляє непритаманною Закарпаттю говіркою

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський готує офіційний лист до керівництва українського телеканалу «ТЕТ» із вимогою публічно перепросити за створення стереотипної героїні у серіалі «Встигнути до 30». За сюжетом героїня Люба – уродженка Коломиї – розмовляє суржиком, не вирізняється особливими розумовими здібностями і манерами.

За сюжетом серіалу «Встигнути до 30» головними героїнями є троє жінок, які знайомляться в день свого 29-річчя в одному з київських барів. Їхні ролі виконують акторки Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Саме героїня Анастасії Остреїнової – Люба з Коломиї – викликала бурхливі обговорення серед українців. Як повідомляє «Детектор медіа», цю героїню зображують як стереотипну уродженку села, попри те, що Коломия – це місто з населенням майже 63 тисячі мешканців, яке є адміністративним центром Коломийського району. Крім цього, Люба розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком.

За стереотипізацію цієї героїні серіал вже отримав негативні відгуки від критиків та обурення мешканців Коломиї. 10 листопада міський голова Богдан Станіславський повідомив, що міська рада готує офіційний лист до телеканалу «ТЕТ» та авторів серіалу з вимогою якнайшвидше публічно перепросити за «спотворення, стереотипізацію та приниження образу людини-уродженки Коломиї». Він вважає, що серіал має бути «вилучений із інтернет-мережі» та більше не транслюватись на телебаченні.

«Повністю розділяю обурення коломиян щодо того, як у серіалі “Встигнути до 30” показали уродженку нашого міста, яку за сценарієм звуть Люба. Цей карикатурний, гротескний образ людини “з села”, побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї. Якщо автори серіалу вже так сильно хотіли створити персонажа з Коломиї, то необхідно було б поцікавитись специфікою та особливостями життя в нашому місті, яких у нас дійсно багато. Вони не такі примітивні, низькосортні та русифіковані, а самобутні та унікальні», – написав Богдан Станіславський у Facebook.

Додамо, що ані телеканал «ТЕТ», ані творці серіалу наразі публічно не коментували скандал із героїнею «Встигнути до 30». Прем’єра серіалу відбулась 23 жовтня, автори вже анонсували другий сезон, зйомки та показ якого заплановані на 2024 рік.