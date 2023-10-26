Фільм «Юрик» уже викликав чимало обурення. Наступні скандали ще попереду

Скандал із державним фінансуванням серіалів та фільмів в час війни й сам став багатосерійнім мало не трилером. Попри пристрасті довкола серіалу «Інгулець» та фільму «Юрик» фінансування інших проектів не було призупинено, держава продовжує укладати договори з компаніями-виробниками, про що свідчить інформація на сайті Prozorro. Загалом виділено понад 400 млн грн на виробництво 53 фільмів та серіалів.

Нагадаємо, конкурс було проведено непрозоро, інформації про нього майже немає. Переможців визначила конкурсна комісія з представників ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», імена її членів не публікували. Нещодавно стало відомо, що подані проекти, серед інших, розглядали ексміністр культури Олександр Ткаченко та продюсер, режисер та актор Олексій Кірющенко.

Саме з іменем Ткаченка пов’язано чимало скандалів, зокрема і з фінансуванням серіалу «Інгулець». Також саме він був ініціатором безпрецедентного рішення з скасування результатів 11-го пітчингу Держкіно у 2019 році, що можна вважати відправною точкою теперішньої кризи в українському кіновиробництві. Тоді Ткаченко був очільником профільного комітету ВР.

Щодо Кірющенка, то актор серіалів «Свати» та «Слуга народу», сценарист та режисер «Слуги народу», режисер російського серіалу «Моя прекрасна няня», народився у Харкові, ще студентом переїхав до Москви. Він є громадянином Росії, 2015-го отримав в Україні посвідку на постійне проживання. Кірющенко претендував на посаду голови Держкіно України у тому ж 2019, проте відсутність українського громадянства йому перешкодила обійняти посаду. Натомість це не перешкодило йому увійти до наглядової ради Українського культурного фонду.

Але повернімося до компаній-переможців. Журналісти Bihus.Info дослідили їх діяльність. Виявилось, що чимало тих, хто має отримати фінансування, донедавна виробляли контент для Росії або співпрацювали з росіянами. Проте ніхто особливої таємниці з того не робив. Відразу після оприлюднення результатів конкурсу про це написала відома кастинг-директорка Алла Самойленко. Назвемо декого з них.

«Фільмстрім»

Компанія «Фільмстрім» отримає понад 30 млн грн на мелодрами «Продовження роду» та «Пором», а також на серіал-антологію «Тривожні люди». Її власником є продюсер Віталій Сіренко, який раніше працював над стрічками в Росії. Компанія також виробляла серіали і для українського телебачення російською мовою та з російськими акторами у головних ролях.

Додамо, що останній допис компанії у Facebook датований 23 лютого 2022 року і розповідає про успішне завершення чергового російськомовного проекту із російськими акторами у головних ролях.

«Енерджі фільм продакшн»

Компанія «Енерджі фільм продакшн» отримає 40 млн грн на виробництво трьох проєктів: драму «Моє кіно», серіал про психолога «Сімейний консультант»; 12-серійну мелодраму «Примарна спадщина».



Компанію у 2012 році також заснував Сіренко. Однак, зараз він стверджує, що до цієї фірми стосунку не має. Уповноваженою особою в документах значиться Наталія Богомолова.

Ця компанія також займалась контентом разом з росіянами. Зокрема, серіали «Троє у лабіринті» чи «Перший раз пробачається», випущені у 2018 році, позначені на всіх ресурсах як спільне російсько-українське виробництво.

«Основа фільм продакшн»

Компанія «Основа фільм продакшн» має отримати кошти на виробництво стрічки «Чотири вікна». Саме ця компанія працювала над серіалом «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». Нагадаємо, ця стрічка про хлопчика з Маріуполя викликала обурення насамперед мешканців міста. Фільм критикували за невідповідність тим подіям, що відбувались насправді та за применшення злочинів росіян. А також за низьку художню якість. Зараз фільм видалено з усіх платформ, його обіцяють переробити (що змінить факти, але не зможе змінити якість).

Також варто зауважити, що компанія «‎Український продюсерський хаб», яка отримає за серіал «Серце знає» 17,2 млн грн. Ця компанія входить до структури Star media. Згідно із реєстром юросіб, створене у 2018 році ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» у травні 2022 року було перейменовано на ТОВ «Український Продюсерський Хаб». Проте восени 2021 року з-поміж його засновників та бенефіціарних власників вибули Владислав Ряшин і ТОВ «Стар Медіа ТБ». Star media мало представництво в Росії. Зараз офіційний сайт компанії є недоступним. Так само до Star media має стосунок і «КС Продакшн».



Є проблеми й з деякими іншими компаніями, адже практично всі вони так чи інакше наближені до Офісу президента. Так що цей серіал триватиме довго. А там почнуть з’являтися і сам, виготовлений під час війни, продукт. Тоді ще поговоримо про його художні якості, які уже зараз (виходячи зі знайомства з попередньою продукцією переможців) викликає занепокоєння. Не кажучи уже про те, що сама практика державного фінансування питомо комерційного продукту (як це є у більшості країн) замість фестивального кіно є хибною практикою. Але це вже інша історія.