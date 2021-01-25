Онлайн-прем'єра Молодої опери «Ukraine – Terra Incognita» стала одним із успішних проектів, профінансованих УКФ

Український культурний фонд оголосив новий склад наглядової ради. До неї увійшло вісім членів за квотами президента, Мінкульту та у наслідок рейтингового голосування. Ці імена уже відомі. Серед них – сім чоловіків та одна жінка. Дев'ятим членом ради має стати голова УКФ за посадою.

Фонд запрацював у 2018 році. Ще у березні 2017 року Верховна Рада прийняла законопроект про його створення. Тоді деякі діячі культури назвали цей законопроект революційним. На нього покладались надії насамперед на створення прозоріших та раціональніших механізмів фінансування культури. Сподівання справдились.

Важливим напрямом роботи фонду стали експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання культурних і мистецьких проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки фонду. Не буде перебільшенням сказати, що значна частина великих мистецьких проектів, які були створені в Україні останнім часом, були профінансовані та підтримані УКФ.

По суті фонд став дієвим механізмом підтримки української культури, без комерції та шароварщини. Саме тому будь-які зміни в існуванні фонду заслуговують на увагу. А тим більше, коли йдеться про новий склад наглядової ради Українського культурного фонду нового.

Згідно з законом України «Про Український культурний фонд», Наглядова рада фонду забезпечуватиме контроль за діяльністю фонду, формуватиметься з двох осіб, яких визначає президент України, двох осіб, визначених міністерством культури України, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та голови фонду за посадою.

Голова фонду призначатиметься на посаду міністерством культури України з-поміж кандидатур (не більше трьох), визначених Наглядовою радою фонду. Тобто новостворена рада не лише контролюватиме фонд, але і впливатиме на призначення його голови (зараз цю посаду обіймає Юлія Федів).

Отже, ми пошукали у відкритих джерелах найцікавіше про усіх членів наглядової ради УКФ нового скликання.

За квотою президента до ради увійшли поет-пісняр Юрій Рибчинський та мандрівник і бізнесмен Артем Сурін.

Юрій Рибчинський (75 років) є автором текстів до пісень Володимира Івасюка, Ігоря Поклада, Ігоря Шамо, Миколи Мозгового, Павла Зіброва тощо. Загалом на пісні покладено понад 150 віршів Рибчинського. Народився Рибчинський у Києві, закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка. Був позаштатним радником з питань культури президента Леоніда Кучми. У березні 1998 балотувався в народні депутати України від СДПУ(О).

Артем Сурін (40 років), бізнесмен, блогер, телеведучий. Народився в Харкові 11 червня 1980 року. У 2002 році закінчив Харківську юридичну академію за фахом «правознавство». У 16 років заснував свій магазин роздрібних продажів в Харкові. З 2005 року виступає бізнес-тренером у сфері інвестиційного та земельного законодавства. З 2009 року зосереджується на подорожах та експедиціях по всьому світу. Відвідав Північний Полюс, перетнув Америку від океану до океану тощо. З 2011 року Артем засновав рух ONE LIFE. Сурін є шанувальником книг Джека Лондона та Жюля Верна.

Міністерством культури та інформаційної політики до складу Наглядової Ради затверджено режисера «Слуги народу» Олексія Кірющенка та музейницю Катерину Чуєву.

Олексій Кірющенко (56 років) – актор серіалів «Свати» та «Слуга народу», сценарист та режисер «Слуги народу», режисер російського серіалу «Моя прекрасна няня». Народився у Харкові, 1987-го ще студентом переїхав до Москви. Є громадянином Росії, 2015-го отримав в Україні посвідку на постійне проживання. Претендував на посаду голови Держкіно України, є режисером ТОВ «Кіностолиця». Від цього виробника телеконтенту 30 грудня 2020 року Володимир Зеленський отримав роялті у розмірі 235 тис. грн

Катерина Чуєва (39 років), генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (з 2018 р.), куратор колекції мистецтва Стародавнього світу (з 2001 р.). Має вищу історико-педагогічну освіту. Кураторка та співкураторка виставок, наукових конференцій та інших проектів Музею Ханенків. Членкиня ІКОМ та президії ІКОМ України. Учасниця ініціативи заснування Музею Майдану, співзасновниця ГО Музей Майдану (2014- 2015).

Обраними до складу Наглядової ради УКФ за результатами рейтингового інтернет-голосування від закладів культури та громадських об'єднань стали: Юрій Артеменко, голова Наглядової ради ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб», Владислав Корнієнко, генеральний директор ДП «Національний цирк України», Олександр Сусленський, директор Історико-меморіального музею «Героїзм і Голокост», Ігор Тулузов, перший заступник генерального директора ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».

Отже, Юрій Артеменко (57 років) народився у Запоріжжі, закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (журналістика), Міжнародну академію управління персоналом (право), Національний технічний університет України (адміністративний менеджмент). У 2002-2005 та у 2006-2007 рр. Юрій Артеменко був народним депутатом (фракція «Наша Україна»). З лютого до листопада 2005 року Артеменко очолював Запорізьку обласну держадміністрацію. Розпорядженням Кабміну Миколи Азарова призначений заступником міністра культури й туризму України (до червня 2011 року). Із 2014 до 2019 очолював Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення. Зараз Юрій Артеменко є віце-президентом групи компаній Star Media (російсько-українська продакшн-компанія з повним циклом виробництва кіно- і телеконтенту).

Владислав Корнієнко (57 років) народився у Росії, закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого за спеціальністю театрознавство, отримав диплом магістра державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, вчився у США та Франції. Працював адміністратором у Київському театрі ім. Івана Франка, заступником генерального директора з економічних питань палацу мистецтв «Україна», начальником управління зовнішніх зв'язків Міністерства культури України. З січня 2001 року був заступником міністра культури. Очолював Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.Очолював Київську Академію естрадного та циркового мистецтв. У 2019 році очолив Національний цирк України.

Олександр Сусленський (65 років) народився у Києві, закінчив Київський політехнічний інститут, а згодом Українську академію зовнішньої торгівлі (міжнародне право) та Національну академію керівних кадрів культури й мистецтв (мистецтвознавець-експерт). З 2016) є директором історико-меморіального музею «Героїзм і Холокост».Член ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал», член наглядових рад Національного музею України у другій Світовій війні, голова опікунської ради театру опери і балету ім. Тараса Шевченка, член наглядової ради Національного науково-дослідного реставраційного центру України, радник міністра культури України на громадських засадах. Президент ГО «Всеукраїнська єврейська Рада», засновник та президент ГО «Асоціація Ветеранів Великої Вітчизняної війни», засновник та президент ГО «Всеукраїнський музейний фонд», засновник та президент ГО «Українська оперна спілка», співзасновник фонду «Український авангард».

Ігор Тулузов (62 роки) народився у Харкові, закінчив Харківський університет, за фахом – фізик. Очолював кілька акціонерних товариств, був депутатом Харківської міськради, викладав фізику у харківських вишах. Із 2015 року став першим заступником генерального директора Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка».

Голову Українського культурного фонду буде оголошено згодом.