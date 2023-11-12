За сюжетом серіалу «Встигнути до 30», Люба – стереотипна мешканка села, що розмовляє непритаманною Прикарпаттю говіркою

Український телеканал «ТЕТ» відреагував на скандал із серіалом власного виробництва «Встигнути до 30», який вже кілька тижнів обговорюють в медіапросторі. Мешканці Коломиї та телекритики обурювались, що одна з героїнь серіалу нібито коломиянка, втім розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком і не вирізняється особливими розумовими здібностями й манерами. Мер Коломиї Богдан Станіславський звернувся до телеканалу за вибаченнями, втім керівництво «ТЕТ» проблем із серіалом не побачило.

В опублікованій 12 листопада на сайті каналу «ТЕТ» заяві вказано, що комедійний ситком був створений на запит глядачів, адже комедія « в умовах постійного стресу та турбулентності допомагає знаходити позитивні емоції».

«У соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто Коломию назвали “глухим селом”, а головну героїню Любу – зробили «рагулинею» та “неймовірно дурненькою”. Це абсолютно не відповідає дійсності, адже, по-перше, про Коломию, умови життя в місті, традиції чи щось інше – в серіалі не йдеться, а персонаж Люби, який є вигаданим, – це жодним чином не збірний образ коломиян», – ідеться в заяві телеканалу «ТЕТ».

Автори ситкому також зазначили, що впродовж серіалу героїня Люба – трансформується і стає «кращою версією себе», наголошуючи, що для втілення комедії використовували зрозумілі всьому світу сценарні прийоми.

«Комедія – це жанр, до якого не варто ставитися серйозно та шукати приводи для розпалювання суперечок. Цей серіал, як і будь-яка інша комедія, – художній, усі персонажі вигадані, а збіг обставин і ситуацій випадковий. Водночас ми розуміємо, що суспільство наразі дуже травмоване, та навіть безневинна аналогія, репліка чи зовнішній вигляд можуть обурити когось», – вказано в заяві.

Нагадаємо, 23 жовтня на телеканалі «ТЕТ» почалась трансляція ситкому «Встигнути до 30», головними героїнями є троє жінок, які знайомляться в день свого 29-річчя в одному з київських барів. Їхні ролі виконують акторки Дар’я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Героїня Анастасії Остреїнової – Люба з Коломиї – викликала бурхливі обговорення серед українців. Героїню зображують як стереотипну уродженку села, попри те, що Коломия – це місто з населенням майже 63 тисячі мешканців, яке є адміністративним центром Коломийського району. Крім цього, Люба розмовляє не притаманним Прикарпаттю суржиком.

10 листопада міський голова Богдан Станіславський повідомив, що міська рада готує офіційний лист до телеканалу «ТЕТ» та авторів серіалу з вимогою якнайшвидше публічно перепросити за «спотворення, стереотипізацію та приниження образу людини-уродженки Коломиї». Він вважає, що серіал має бути «вилучений із інтернет-мережі» та більше не транслюватись на телебаченні.