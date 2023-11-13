Міст у селі Бісковичі, що за 5 км від Самбора

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області уклала договір з ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт мостового переходу через річку Стрв'яж в Бісковичах Самбірського району. Міст розташований на дорозі державного значення Мостиська-Самбір-Борислав. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість ремонту становить 85,7 млн грн. З місцевого бюджету Бісковицька сільрада виділить 25 тис. грн. Відремонтувати міст мають до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, довжина моста становить майже 52,88 м, ширина – 8 м. Його побудували у 1962 році. Служба відновлення інфраструктури зазначає, що наразі міст вичерпав свій ресурс і необхідно замінити основні конструктивні елементи. Річка Стрв'яж, через яку пролягає міст, є лівою притокою Дністра й бере початок в Бескидах. На ділянці робіт річка змінюється з гірської й передгірської в рівнинну.

Розташування моста у Бісковичах (Карта з тендерної документації)

Згідно з тендерною документацією, підрядник має демонтувати міст, розчистити територію навколо. Після цього виконавець робіт повинен встановити нові опори переходу, покласти нове мостове полотно, облаштувати підходи до мосту, укріпити бетонними плитами береги річки, облаштувати водовідвід та водоочисну споруду, яка не даватиме неочищеній воді потраплятиме з моста в річку. Також, згідно з проектом відновлення мосту, підрядник встановить нові огорожі. Зазначимо, що рух на автодорозі не перекриватимуть. Підрядник облаштує для транспорту тимчасовий переїзд.

Переможцем тендерного аукціону є дочірнє підприємство турецької компанії ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Учасником також торгів була польська компанія DROG-BUD, яка запропонувала відремонтувати міст на 1 грн менше ніж «Онур конструкціон інтернешнл». Замовник відхилив пропозицію DROG-BUD, оскільки компанія не надала всіх документів. Зокрема, довідку про документальне підтвердження виконання аналогічних робіт.

Додамо, що ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» працює майже 20 років. Згідно з бізнес-аналітичним ресурсом YouControl, генеральним директором є Петро Береговий. У 2023 році компанія перемогла у 39 тендерних закупівлях на суму понад 13 млрд грн.