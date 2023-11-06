Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації у понеділок, 6 листопада, уклав угоду з ТОВ «Шляховик-Т» на ремонт дороги місцевого значення Перемишляни-Чемеринці-Плугів протяжністю майже 24 км. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить понад 82 млн грн. Відремонтувати дорогу мають до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має встановити водопропускні труби, кювети, облаштувати покриття дороги. Крім цього, виконавець робіт встановить автобусні зупинки, прокладе тротуари та укріпить узбіччя, встановить металеві бар'єри та нанесе дорожнє покриття.

Зазначимо, що Львівська ОВА у 2020 році провела тендер на ремонт дороги Перемишляни-Чемеринці-Плугів вартістю понад 177 млн грн. Тоді переможцем також стала компанія ТОВ «Шляховик-Т». Львівська ОВА зменшила обсяг закупівлі до майже 127 млн грн. Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко розповідав, що це перший масштабний ремонт дороги за 60 років. Тоді відремонтували ділянку від села Боршів до Дунаїва через Чемеринці, довжиною 20 км. Загальна довжина дороги Перемишляни - Чемеринці - Плугів становить 53 км.

Компанія «Шляховик-Т» була однією з чотирьох учасників тендерного аукціону у 2023 році й запропонувала найменшу вартість ремонту. Зокрема, вона перемогла відому турецьку компанію «Онур конструкціон інтернешнл», яка запропонувала відремонтувати дорогу на 10 грн дорожче.

За даними YouControl, з 2019 року підприємство «Шляховик-Т» було зареєстроване у Теребовлі на Тернопільщині. Згодом, у 2021 році, воно перереєструвалось у Львові. Керівником «Шляховик-Т» є Микола Карпець. Основним видом діяльності підприємства є будівництво доріг і автострад. У 2023 році «Шляховик-Т» переміг у 255 тендерах загальною вартістю 6 млрд 683 млн 289 тис. грн. Зокрема, компанія за майже 640 млн грн ремонтуватиме дорогу Дроздовичі – Міженець – Бісковичі.

Додамо, що товариство з обмеженою відповідальністю «Азвірт», яке зареєстроване в Азербайджані, намагалося оскаржити проведення закупівлі. «Скаржнику перш за все не зрозуміло, чому з 234 видів робіт, виконання яких передбачено технічним завданням, замовник висуває вимоги щодо мінімально допустимих обсягів щодо лише 10 з них, які ідентичні між собою за складом робіт, однак відрізняються за окремими критеріями. Замовник автоматично відхиляє учасників, які не мають в рамках виконуваних договорів саме таких видів чи обсягів окремих виконаних робіт, проте мають досвід виконання робіт, що є предметом закупівлі», – йдеться в скарзі.

Антимонопольний комітет зобов'язав Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА внести зміни до тендерної документації. Крім цього, троє користувачів зареєстрували звернення до Держаудитслужби. Вони зазначають, що закупівля недоцільна під час війни.