Руслан Марцінків зазначив, що від роботи влади і церкви залежить, чи залишиться Франківськ християнським містом

Міський голова Івано-Франківська відреагував на протести мешканців проти забудови ділянки біля озера. Руслан Марцінків підтримав спорудження церкви у цьому місці і подякував депутатам «Свободи», «Європейської солідарності» та «Батьківщини» за прийняте рішення.

У дописі у Facebook 26 березня Руслан Марцінків зазначив, що з часу повномасштабного вторгнення Росії, в Івано-Франківськ переїхали понад 40 тис. переселенців і що «від роботи влади, церкви та інших інституцій залежить чи залишиться Франківськ християнським та українським містом».

«Ми, християни, – більшість в цьому місті! В часи, коли наша церква УГКЦ, як і УАПЦ та інші церкви, переслідувалась десятиліттями, а священників знищували фізично, наша віра вистояла! На окупованій території українська церква заборонена, а священники УГКЦ з Бердянська перебувають в полоні! Тому я повністю підтримую спорудження каплички на міському озері, де наша команда зробила його місцем відпочинку тисяч франківців і гостей міста», – зазначив Руслан Марцінків.

Міський голова Івано-Франківська подякував депутатам минулого і теперішнього скликання від фракцій «Свободи», «Європейської солідарності» та «Батьківщини» за підтримку рішення про спорудження церкви біля міського озера.

Нагадаємо, компанія «Ві Ес Буд» обгородила ділянку біля озера в Івано-Франківську та почала підготовчі роботи з будівництва церкви для парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача. За задумом архієпархії УГКЦ, храм після богослужінь трансформуватиметься в ігрову кімнату, де батьки зможуть залишити своїх дітей з вихователями. 24 березня мешканці Івано-Франківська вийшли з протестом проти забудови біля міського озера. Містяни заявили, що не проти самого храму, але хочуть зберегти відпочинкову зону.

Додамо, що будівельна компанія ТОВ «Ві Ес Буд» зареєстрована в Богородчанах у липні 2016 року. Засновником компанії є місцевий бізнесмен Василь Чуфус, якому також належить підприємство «Надвірнянський кар’єр – Карпати».