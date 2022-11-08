США виділить 25 млн доларів, які скерують на підтримку вразливих груп населення в Україні протягом зими. Про це у вівторок, 8 листопада під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ оголосила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє «Економічна правда».

«Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), який допомагає людям продовольством і притулком. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні протягом серйозної зими», – заявила вона.

Кошти планують використати на допомогу для близько 75 тисяч домогосподарств, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

Томас-Грінфілд зазначила, що США вважають пріоритетним задоволення енергетичних потреб України внаслідок обстрілів Росією критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку вересня Конгрес США затвердив виділення понад 12 млрд доларів для України. Окрім того, ще до кінця року 3 млрд євро допомоги Україні надасть ЄС.