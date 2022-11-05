17 країн Європейського Союзу відправили Україні 500 енергогенераторів, щоб допомогти на тлі регулярних відключень світла, повідомив генеральний директорат Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO).

«Енергетична інфраструктура України серйозно пошкоджена», – пояснили в ЄС необхідність надати допомогу.

Серед країн, які допомогли генераторами, – Фінляндія, Франція, Німеччина, Швеція, Іспанія, Італія, Словенія, Словаччина, Данія, Польща, Болгарія та інші. Директорат європейського цивільного захисту виступає посередником, який допомагає здійснити постачання.

Ukraine's energy infrastructure has been severely damaged. ️



To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. #StandWithUkraine #EUsolidarity — EU Civil Protection & Humanitarian Aid (@eu_echo) November 4, 2022

Це лише невелика частина від загальної потреби України. Наприклад, міністерка з реінтеграції Ірина Верещук заявила, що тільки пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях в Україні буде 800 – їм всім потрібні генератори. Також вони необхідні для місць компактного проживання вимушених переселенців, яких по країні близько 5670.

Нагадаємо, росіяни обстрілами вже пошкодили 40% енергетичної інфраструктури України.