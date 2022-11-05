Країни Євросоюзу передали Україні 500 енергогенераторів
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17 країн Європейського Союзу відправили Україні 500 енергогенераторів, щоб допомогти на тлі регулярних відключень світла, повідомив генеральний директорат Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO).
«Енергетична інфраструктура України серйозно пошкоджена», – пояснили в ЄС необхідність надати допомогу.
Серед країн, які допомогли генераторами, – Фінляндія, Франція, Німеччина, Швеція, Іспанія, Італія, Словенія, Словаччина, Данія, Польща, Болгарія та інші. Директорат європейського цивільного захисту виступає посередником, який допомагає здійснити постачання.
Це лише невелика частина від загальної потреби України. Наприклад, міністерка з реінтеграції Ірина Верещук заявила, що тільки пунктів обігріву на прифронтових і щойно звільнених територіях в Україні буде 800 – їм всім потрібні генератори. Також вони необхідні для місць компактного проживання вимушених переселенців, яких по країні близько 5670.
Нагадаємо, росіяни обстрілами вже пошкодили 40% енергетичної інфраструктури України.