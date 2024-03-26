Артур Добросердов працював в МВС та прокуратурі

У вівторок, 26 березня, Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого з питань людей, зниклих безвісти за особливих обставин правоохоронця Артура Добросердова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Артур Добросердов обійняв посаду Олега Котенка, який у вересні 2023 року пішов у відставку через обмеження повноважень з боку Кабміну. Рішення уряду стосувалося того, що перемовини з Росією про повернення тіл вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим, діяльність пошукових груп передадуть Генштабу ЗСУ, а роботу з реєстром зниклих безвісти відтепер доручено МВС.

Водночас посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти не ліквідували. Новопризначеним уповноваженим став Артур Добросердов, який працював у прокуратурі та МВС.

Основними завданнями управління з питань зниклих безвісти осіб, яке підпорядковується міністерству внутрішніх справ, наразі є:

забезпечити реалізації державної політики в МВС у сфері дотримання норм міжнародного права та розв’язанні питань щодо зниклих безвісти;

забезпечити діяльність уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти;

забезпечити роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Що відомо про Артура Добросердова

Уродженець Вінниччини Артур Добросердов з 2010 по 2013 роки працював заступником прокурора Вінниці, а в 2013-2014 роках – начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та ДПС у Вінницькій області.

До 2015 року обіймав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції на Вінничині, а у також – начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами прокуратури Вінницької області.

У 2016 році Добросердов отримав посаду заступника прокурора Одещини, а у 2021 році став начальником Південного міжрегіонального територіального управління АРМА. Того ж року Артур Добросердов був тимчасовим виконувачем обов’язків заступника начальника Головного слідчого управління у Національній поліції.