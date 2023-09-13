Олег Котенко працював омбудсменом з травня 2022 року

Кабінет міністрів України обмежив повноваження Уповноваженого питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. Сам Котенко у середу, 13 вересня, відреагував на рішення уряду та оголосив про те, що подасть у відставку.

Відповідне рішення про обмеження повноважень омбудсмена Кабмін ухвалив 12 вересня. Відтепер рішенням уряду перемовини з Росією про повернення тіл вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим, діяльність пошукових груп передадуть Генштабу ЗСУ, а роботу з реєстром зниклих безвісти відтепер доручено МВС.

«Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку. Втім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенко буде продовжуватись вже у форматі громадської роботи», – повідомив омбудсмен.

Олег Котенко повідомив, що наразі триває передача функціоналу омбудсмена з питань зниклих безвісти до відомств, які відтепер займаються поверненням тіл захисників. Наразі сім'ї зниклих осіб можуть звернутися на гарячу лінію «Група Патріот», яка буде опікуватися зниклими надалі. Сконтактуватися з групою можна за телефоном 0 800 339 247.

Зазначимо, Олег Котенко працював на посаді омбудсмена з травня 2022 року.

Нагадаємо, у липні 2023 року Україна змогла повернути тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців. Репатріація тіл з окупованих територій відбулася завдяки співпраці Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій. Тіла українських військовослужбовців після ідентифікації передадуть їхнім рідним для належного поховання.