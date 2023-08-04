У п’ятницю, 4 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. В Україну вдалося повернути тіла ще 44 оборонців, повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Репатріація тіл з окупованих територій відбулася завдяки співпраці Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.

У відомстві зазначили, що передання тіл загиблих військових відбувається, відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла українських військовослужбовців після ідентифікації передадуть їхнім рідним для належного поховання.

У відомстві також нагадали, що в Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 12 липня Україна повернула тіла 19 військових, яких вбили в російському полоні.