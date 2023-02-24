Залізничник з Хмельниччини відбувся умовним покаранням за поширення інформації про переміщення залізницею військового озброєння. Чоловік розповів таємну інформацію на прохання свого знайомого. Чи був цей знайомий російським агентом, наразі невідомо. Всього у вироку йдеться лише про один епізод, коли обвинувачений повідомив секретні дані. Його визнали винним, але від відбування покарання звільнили.

Як йдеться у вироку Ярмолинецького райсуду, судили оглядача ремонтних вагонів, який працює на одній зі станцій Хмельниччини. В серпні минулого року він отримав пропозицію від знайомого розповісти про переміщення військової техніки залізницею. Чоловік на цю пропозицію погодився.

У вироку немає інформації про те, чи працював цей знайомий на Росію. Зазначається лише, що обвинуваченого використали всліпу, бо він начебто «не був обізнаний про мету та спрямованість дій» свого знайомого. В серпні, помітивши на станції військову техніку, залізничник надіслав знайомому повідомлення у Telegram. Щодо цього інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ).

Чоловік погодився співпрацювати зі слідством та уклав угоду про признання винуватості. Про обвинуваченого відомо, що він уродженець Росії, неодружений, має на утриманні двох дітей, до цього судимостей не мав.

Суддя цю угоду затвердив. Тож залізничника визнали винним і призначили чотири роки тюрми, але від відбування ув'язнення звільнили, обмежившись трьома роками умовного терміну.