Мешканець Волині отримав рік умовно за розголошення інформації про переміщення зброї залізницею. Прокуратура не розголошує посаду чоловіка, однак відомо, що в силу роботи він володів такими даними. Про переміщення зброї він розповів у приватній розмові. Йому загрожувало до п'яти років тюрми, однак суд взяв до уваги декілька пом'якшуючих обставин, тож йому призначили лише рік іспитового терміну.

Про вирок суду стало відомо у четвер, 17 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Чоловік, будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, попри законодавчі обмеження і заборони щодо несанкціонованого поширення таких відомостей та дію на території України воєнного стану, повідомив про це у приватній бесіді третім особам», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові загрожувало до п'яти років тюрми, однак суд врахував, що чоловік до цього інциденту не мав судимостей. Крім того, пом'якшуючою обставиною стало те, що він розкаявся у вчиненому.

Відтак суд визнав 42-річного чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації) та призначив йому рік іспитового терміну.