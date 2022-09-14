Рівненський суд призначив два роки умовно 60-річній мешканці Сарн, яка в серпні цього року поширювала інформацію про переміщення Збройних сил України. Як встановило слідство, вона двічі надіслала «невстановленим слідством особам» фотографії військових та техніки. Крім того, судили її також за виправдовування російської агресії. В суді Світлана Ніколайчук розкаялась, тож суд звільнив її від основного покарання, призначивши лише два роки умовно.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, Світлана Ніколайчук має громадянство Росії, але проживає у місті Сарни. Ввечері 5 серпня вона сфотографувала українських військових та їхню техніку, і надіслала зображення в WhatsApp. Кому саме вона надіслала ці знімки, слідство не встановило.

Відомо про ще один подібний епізод. 18 серпня жінка ще раз надіслала «невстановленим особам» фото з військовими та українською технікою.

Дії жінки кваліфікували за ч.2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення Збройних Сил України), яка передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.

Виявилось, що жінка має проросійські погляди: в червні цього року в розмовах вона заперечувала, що росіяни обстрілюють мирне населення України, а також підтримувала цілі так званої «спецоперації». Тож їй вручили підозру ще за ч.1 ст. 436-1 ККУ (виправдовування російської збройної агресії), що передбачає максимум до трьох років тюрми.

У суді жінка визнала провину і зазначила, що «визнавала правомірною збройну агресію Російської Федерації про України, бо не подумала про наслідки». Також просила не відправляти її в тюрму через вік: цьогоріч їй виповнилось 60 років. Відомо, що до цього жінка судимостей не мала, за місцем проживання характеризується позитивно.

Суддя Володимир Доля визнав її винною та призначив два роки умовно. «Саме таке покарання є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень», – йдеться у вироку.

Вирок поки що не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.