СБУ затримала чоловіка в квітні цього року, під час розслідування він перебував під вартою

Хмельницький суд призначив п'ять років тюрми колишньому піарнику Віктора Медведчука. У суді слідство довело, що чоловік також працював на проросійські ЗМІ та поширював ворожу пропаганду. Його визнали винним у державній зраді.

Як встановило слідство, чоловік належав до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацювали з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку.

«Встановлено, що чоловік займався розкруткою медійного образу поплічника Кремля [Віктора Медведчука] як миротворця, якого "чують" у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах», – зазначають в СБУ.

Засуджений з 2020 року працював як позаштатний кореспондент та був автором публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві News Front, що зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік, перебуваючи у Хмельницькому, неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією українських військових.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у п'ятницю, 23 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури 51-річного місцевого жителя визнано винним у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла», – йдеться у повідомленні.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.