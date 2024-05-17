У Львові та області очікується погіршення погоди

У вихідні, 18-19 травня, синоптики прогнозують на Львівщині дощі, місцями грози та град. Температура повітря поступово зростатиме.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у суботу, 18 травня, місцями на Львівщині очікуються короткочасні дощі, у Львові – у ранкові та денні години. Вранці та вдень подекуди грози, град.

Вітер південно-східний, помірний, під час грози подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 16-21° тепла.

У неділю та наступного тижня синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, в денні години з грозами. Температура вночі становитиме 6-12° тепла. Денна температура поступово зростатиме – від 16-21° тепла в суботу до 21-27° тепла з понеділка.