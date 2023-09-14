Раніше СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми Ігорю Кастюкевичу, якого РФ зробила «куратором» Херсонщини

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата Державної думи РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з «кураторів» тимчасово окупованої частини регіону. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 14 вересня.

Як розповіли у відомстві, зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата.

Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою «допомогу» у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.

«Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. Надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона», – йдеться у повідомленні СБУ.

За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку на спробі передачі нових розвідданих депутату країни-агресора. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь росіян.

Зловмисниці повідомлено про підозру, вона перебуває під вартою. Жінці загрожує до 12 років тюрми.

До слова, ще в березні поточного року Служба безпеки повідомила про підозру депутату держдуми російської федерації Ігорю Кастюкевичу в організації проведення референдуму на тимчасово захопленій території Херсонщини. СБУ зібрала доказову базу на депутата державної думи РФ Ігоря Кастюкевича. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу РФ.